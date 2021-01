Lavagna e ‘Santa’: Radio Club Levante, filtri e presidi contro la pandemia

Da Radio Club Levante, a firma Marco Ferrini, riceviamo e pubblichiamo

Da settembre alcuni volontari del Radio Club Levante si alternano dalle ore 09 alle 12 presso l’ingresso del comune di Lavagna per fare filtro ai cittadini che devono rivolgersi ai vari uffici: necessario avere appuntamento, chiamare i funzionari affinché gli incontri si svolgano in sicurezza. I volontari forniscono consigli e informazioni, coadiuvati talvolta dagli agenti della polizia locale, che hanno i loro uffici accanto al portone del comune. Questa attività è prevista sino alla fine di marzo.

Contemporaneamente i volontari RCL sono impegnati in questa settimana al presidio delle stazioni ferroviarie di Lavagna e Santa Margherita dalle ore 7 alle ore 10, orario in cui le stazioni sono frequentate dagli studenti delle scuole superiori, che hanno, in via provvisoria, entrate in forma ridotta e su due orari diversi: 8.30 – 9.30.