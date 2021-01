Lavagna: “Belvedere” assegnato alla bocciofila Cavese

L’amministrazione comunale di Lavagna ha indetto una “manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Lavagna Località Cavi “Belvedere”. Canone base di 3.500 euro annui.

Sono stati sei i partecipanti: “Sviluppo Srls” con sede ad Alessandria; “Bocciofila Cavese” con sede a Lavagna; “Athenacademy” con sede a Chiavari; “Caribe Club” con sede a Buccinasco (Mi); “Terrarossa Srl” con sede a Genova; “Cultura Musica e Magia” con sede a Genova.

L’impianto è stato assegnato alla “Bocciofila Cavese” risultata prima con un punteggio di 64 ,09.