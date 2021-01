Commercio: “Saldi al via, decideranno il futuro di molti negozi”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Saldi invernali al via domani, venerdì 29 gennaio, in tutta la Liguria fino al 15 marzo”. Lo ricorda l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti, commentando la partenza ritardata rispetto agli anni passati.

“L’emergenza Covid-19 ha messo, e sta mettendo tuttora, a dura prova la tenuta del sistema commerciale di vicinato e dell’intera filiera della moda – spiega Benveduti – Come Regione non abbiamo potuto far altro che assecondare le richieste delle categorie di rimandare di alcune settimane l’inizio dei saldi, concedendo al contempo, a chi lo desiderasse, l’avvio delle iniziative promozionali a partire dai primi di gennaio. Per moltissimi negozi l’andamento delle vendite di fine stagione risulterà determinante per il proseguimento dell’attività, perciò ci auspichiamo che, con i dati che confermano il calo dell’incidenza dei contagi da Covid, la Liguria possa essere classificata quanto prima in zona gialla, in modo da ridurre al minimo le limitazioni alla libertà di spostamento delle persone”.

“Quello della moda è uno degli asset strategici del nostro Paese. Ci aspettiamo che il prossimo governo, al contrario dell’attuale, lo tuteli dalle aggressive politiche commerciali che hanno finora avvantaggiato i colossi del web” conclude Benveduti.