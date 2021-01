Cogorno: “Appalto rifiuti, il sindaco cosa intende fare?”

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri del gruppo ‘Cogorno Democratica -Partecip@ttiva, riceviamo e pubblichiamo

I Consiglieri delgruppo ‘Cogorno Democratica -Partecip@ttiva, Laura Bacchella e Oriano Castelli, hanno recentemente protocollato un’interrogazione e un’interpellanza su due tematiche particolarmente attuali.Nell’interpellanza si è chiesto quali azioni si intendano intraprendere per l’installazione nel territorio comunale di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.Infatti, facendo riferimento al Decreto-Legge 16 luglio 2020 che prevede che i comuni disciplinino “l’installazione,la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso(…)prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”, si è rilevato che nel Comune di Cogorno la presenza di infrastrutture diricarica è insufficiente e, per contro, a vendita e la diffusione di veicoli elettrici e ibridi plug-insono in aumento. Nell’interrogazione, invece, si è tornati a parlare del problema della gestione dei rifiuti. Recentemente, infatti, si è appreso dalla stampa che il Sindaco Metropolitano Bucci propone di affidare ad AMIU la gestione unica dei rifiuti per tutta l’area metropolitana genovese e molti sindaci del nostro territorio hanno già espresso contrarietà a questo progetto. Anche i Consiglieri di ‘Cogorno Democratica -Partecip@TTIVA’ ritengonoche tale proposta sia grave e rischiosa:attualmente Genova, la cui gestione è in capo ad AMIU, raggiunge a malapena il 35% di raccolta

differenziata, valore molto lontano da quello dei comuni del Tigullio dove si raggiunge anche il 75%,grazie all’impegno di cittadini e amministratori. La scelta del gestore deve tenere presente le competenze e i risultati di gestione, per garantire al cittadino il miglior risultato al minor costo possibile, ciò si ottiene solo mettendo a confronto soggetti pubblici e privati. Un unico gestore per un’area così vasta creerebbe inevitabilmente grossi problemi di raccolta dei rifiuti, derivanti dalle diverse caratteristiche dei centri da servire come ad esempio le zone collinari ed i centri storici, considerando altresì che le città hanno esigenze diverse.

Alla luce di queste considerazioni, nell’interrogazione si è chiesto quali siano gli orientamenti del Sindaco e della Giunta in merito alla proposta di Bucci e quali azioni si intendano intraprendere relativamente al problema della gestione dei rifiuti.