Chiavari: ubriaco e senza maschera, treno bloccato e denuncia

La scorsa serata, uno sconosciuto, a bordo del treno della tratta Sestri Levante Savona, trovato senza la prescritta protezione (mascherina) dal capo treno, veniva invitato ad indossarla. Ma, lo stesso, oltre ad inveire contro il P.U., minacciava di azionare il freno di emergenza. Pertanto, il capo treno, al fine di prevenire ulteriori conseguenze, bloccava il convoglio, a Camogli, richiedendo la presenza delle Forze dell’Ordine. Sul posto, un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, dopo aver individuato e identificato l’uomo F.P. 45 anni, di Chiavari, gravato di pregiudizi di polizia, lo deferiva in stato di libertà per “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”. Stesso contesto, il 45 enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva allontanato e sanzionato per la violazione delle norme anti-contagio.