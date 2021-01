Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In allegato l’Ordinanza Sindacale n. 2/2021 del 28 Gennaio 2021, in merito alla chiusura della Scuola dell’Infanzia di Corso Buenos Aires civico 52 nella giornata di Lunedì 1° febbraio 2021, a causa di lavori relativi alla rimozione di una copertura in amianto/cemento presso un condominio di via Argiroffo.