Chiavari: navi da crociera, confronto tecnico a Palazzo Bianco

Accogliere in sicurezza le navi da crociera all’interno del porto turistico Luigi Gatti. Questo il tema affrontato nella riunione operativa da poco terminata in Comune a Chiavari.

«Insieme all’assessore Ratto, al vice presidente di Marina Chiavari Tabaroni e all’ammiraglio Intelisano ci siamo confrontati con il primo cittadino Di Capua, e il presidente del consiglio comunale Segalerba, in merito all’evoluzione del progetto “Chiavari port of call” – dichiara il presidente di Marina Chiavari, Pierluigi Piombo – Gli sviluppi sono positivi, l’iter burocratico sta andando avanti grazie al prezioso lavoro dell’ammiraglio, incaricato dall’amministrazione comunale di seguire il piano di sbarco dei turisti e curare la loro sicurezza».

«Abbiamo affrontato argomenti di natura tecnica per la realizzazione di un piano di security finalizzato all’arrivo dei tenders delle navi da crociera. A seguito di una specifica valutazione dei rischi, che a breve la Capitaneria di Porto di Genova ci consegnerà, stiamo definendo gli aspetti prioritari del piano per poter attuare tutta quella serie di misure necessarie affinché la parte di porto in questione abbia un perimetro di sicurezza consolidato e a norma» spiega l’ammiraglio Daniele Intelisano.

«Nato da un’intuizione di Pierluigi Piombo, il progetto è ad un passo dalla realizzazione. Un’iniziativa fondamentale per il comprensorio che darà sicuramente nuove opportunità di sviluppo alla nostra Chiavari, città di commercio, di cultura e di arte, dove i croceristi potranno concedersi nuove ed interessanti esperienze» chiude l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto.