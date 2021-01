Chiavari: Di Capua incontra Beltrami, amministratore di Amt

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il sindaco Marco Di Capua, accompagnato dal consigliere Giorgio Canepa, ha incontrato a Palazzo Bianco l’amministratore unico di AMT, Marco Beltrami.

«Una visita istituzionale in cui abbiamo affrontato vari temi, tra cui i finanziamenti che potranno arrivare per il trasporto extraurbano, il sistema di potenziamento del trasporto pubblico scolastico ma anche la possibilità di acquistare i ticket direttamente da smartphone, servizio decisamente utile in questo periodo di emergenza sanitaria. Una collaborazione proficua all’insegna della condivisione per tracciare linee strategiche per lo sviluppo futuro» dichiara il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua.

«È stato il primo incontro ufficiale di presentazione, molto cordiale, durante il quale abbiamo ribadito l’importanza di tenere presente la centralità del comprensorio e le sue peculiarità, Chiavari come città degli studi ad esempio, per mantenere le catene di comando, almeno sul servizio, qui sul territorio stesso» aggiunge il consigliere Giorgio Canepa.

«Il 1° gennaio scorso, giorno di partenza del grande progetto di integrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano in un’unica, “nuova”, società, non è stato un punto di arrivo ma l’inizio di un nuovo percorso – ha dichiarato Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT, a margine dell’incontro – Abbiamo le idee chiare, sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo ora far sì che l’integrazione generi valore e benefici per tutti gli abitanti della Città Metropolitana. Nei prossimi mesi dovremo lavorare molto su strategie e operatività per dare concretezza a questo progetto di grandissime potenzialità. Ringrazio il sindaco Di Capua, e la sua amministrazione, per l’incontro di questa mattina; il confronto con il territorio, la conoscenza di ogni singola realtà arricchisce la nostra visione e le prospettive dell’azienda».

Il primo passo concreto, frutto dell’integrazione tra i due bacini, genovese e metropolitano, è sicuramente la possibilità di acquistare sulla APP AMT anche alcuni titoli di viaggio validi nell’area metropolitana. I biglietti ex ATP che si possono acquistare tramite APP AMT sono il biglietto Tariffa A (4 zone – 75 minuti), il Tariffa B (8 zone- 120 minuti), il Tariffa C (oltre 8 zone – 150 minuti) e il biglietto per la linea 82 che collega Santa Margherita FS a Portofino. Questa nuova possibilità di acquisto rende più agevole l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico, avvicina ancora di più i territori, facilita le possibilità di spostamento dei cittadini in ambito metropolitano e agevolerà i turisti della nostra riviera.

Già dalle prossime settimane, inoltre, dalla APP AMT sarà possibile accedere anche alla consultazione di percorsi e orari delle linee provinciali, per avere davvero tutto il trasporto pubblico sempre a portata di mano.

Per tutti i cittadini di Chiavari e della grande area metropolitana, tutte le informazioni riguardanti i servizi di trasporto pubblico sono accessibili dal sito www.amt.genova.it.