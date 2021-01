Zoagli: lavori lungo l’Aurelia, Gian Giacomo Solari scrive all’Anas

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consiliare di “Zoagli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera che ha inviato all’Anas spa

In riferimento alla mia n° 09/sg del 14-12-2020 vi informo che i citati lavori di parecchi scavi per riparazione tubi difettosi a Zoagli in via Aurelia nella tratta tra Km 488,700 a Km 489,300, sono terminati da una quindicina di giorni, pertanto come da mia precedente richiesta sarebbe opportuno far procedere ad una asfaltatura omogenea in modo da eliminare la pericolosità attuale.

Colgo l’occasione per ricordare che sempre a Zoagli in via Aurelia al Km 491 è da più di un anno che c’è un cedimento e una frana con regolazione del traffico con semaforo, tenendo presente che la SS è molto trafficata con incremento di traffico quando viene chiusa l’autostrada, credo che sarebbe opportuno sistemare il disagio nel più breve tempo possibile da parte dell’Anas, e poi a fine contenzioso sarà l’Anas stessa che sistemerà il tutto con i proprietari dei terreni. E’ assurda la situazione attuale che praticamente scarica il disagio tra i contendenti solo sui cittadini.