Sestri: “Scrivere una fiaba”, domani si aprono le iscrizioni

Ricordiamo che si aprono domani, giovedì 28 gennaio, su www.eventbrite.it le iscrizioni per il primo webinar dell’iniziativa Scrivere una fiaba, organizzata nell’ambito della 54ª edizione del Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole” per la fiaba inedita.

Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 21.00

Favole rifavolate con Davide Calì

Webinar per illustratori

Come si riscrive una favola tradizionale?

Un divertente webinar con l’autore di Biancaneve e i 77 nani e Cenerentola e la scarpetta di pelo per imparare a giocare con gli archetipi delle fiabe e capire come sono state scritte, ma anche come fare per smontarle e rimontarle a piacere, per ottenere fiabe nuove condite con un pizzico di ironia.

Il webinar è rivolto a giovani autori e illustratori (ma prendiamo anche quelli che fanno graphic novel!) e chiunque altro abbia voglia di giocare con le fiabe.

Davide Calì è autore di oltre 150 tra libri illustrati, romanzi e fumetti. I suoi libri sono pubblicati prevalentemente in Francia, Italia, Stati Uniti e poi tradotti in tutto il mondo. Collabora regolarmente con diversi magazine francesi per ragazzi ed è art director per l’agenzia londinese Book on a tree. Al momento sta lavorando a un progetto di realtà aumentata e a una serie di racconti horror ma ha si è anche lanciato nella creazione di giochi da tavolo.

Scrivere una fiaba è un programma di otto webinar creati per incoraggiare, stimolare e coinvolgere i partecipanti alla lettura e alla scoperta della narrativa per l’infanzia e per ragazzi e di offrire loro alcuni strumenti utili per immaginare e scrivere una fiaba (e, se lo desiderano, partecipare al Premio con la loro opera inedita).

Il programma completo con le informazioni e le indicazioni è sul sito www.andersensestri.it