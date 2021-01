‘Santa’: “Appalto rifiuti, il Sindaco convochi un consiglio comunale”

Dal Gruppo ‘Progetto Santa Insieme con Voi’ riceviamo e pubblichiamo

“In un mondo perfetto, la gestione di un servizio essenziale come quello dell’igiene urbana non dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) terreno di scontro politico.

Non si può trattare un ambito così delicato che interessa direttamente la salute di tutti, con pesanti ripercussioni sull’economia, l’occupazione, il turismo, le attività commerciali e industriali, senza un confronto rispettoso dei ruoli istituzionali e ancora prima dei cittadini.

Occorre porre al centro della discussione gli interessi del territorio e delle comunità locali, che hanno proprie specificità e peculiarità, certamente diverse da quelle di una grande città come Genova.

I contorni della proposta metropolitana, al momento, non sono del tutto chiari, anzi per certi versi appaiono fumosi e frammentari, soprattutto alla luce della compatibilità tra un affidamento diretto così importante e il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di Servizi Pubblici Locali.

Siamo ben lontani da quel mondo perfetto.

La gestione di un servizio essenziale non può essere frutto di un’imposizione verticistica!

Dovremmo (il condizionale è nuovamente d’obbligo) concentrarci sul mantenere alta la qualità del servizio, senza che questa venga sacrificata sull’altare della politica, tanto meno con un aggravio di costi.

Unici danneggiati sarebbero, ancora una volta, i cittadini.

Bisognerebbe (il condizionale è di nuovo d’obbligo), nello stesso tempo, fornire ai Sammargheritesi, ai quali questa Amministrazione negli ultimi tre anni ha chiesto grandi sacrifici, finalizzati all’ottenimento delle odierne percentuali di raccolta differenziata, un’informazione trasparente.

Auspichiamo che il Sindaco Donadoni voglia convocare al più presto la Commissione per gli Affari relativi all’Utilizzazione e Gestione del Territorio e successivamente il Consiglio comunale per relazionare, discutere e concordare una linea comune.

Chiediamo al Sindaco di non temporeggiare. Sarebbe imperdonabile!

I cittadini devono (il condizionale non è accettabile) sapere!”