San Colombano: “Ambulatorio mai stato chiuso, visite effettuate a domicilio”

Dalla segreteria del Sindaco di San Colombano Certenoli, Carla Casella, riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione del Comune di San Colombano Certenoli, a seguito della notizia pubblicata in data 26.01.2021 riguardante la chiusura dell’ambulatorio sito in località Mezzavalle , informa che detto ambulatorio non è mai stato chiuso nei mesi precedenti.

Il Dottore, in questo periodo di pandemia, ha preferito effettuare visite a domicilio o su appuntamento e, solo per un disguido, un solo Martedì, l’impianto di riscaldamento non è stato attivato.

L’impianto è comunque perfettamente funzionante , collaudato e certificato.

L’intenzione del Comune di San Colombano Certenoli non è certamente di sospendere detto servizio di fondamentale importanza per i cittadini della Val Cichero ma al contrario, pensiamo ad incrementarlo.

L’ambulatorio è stato Istituito ormai da parecchi anni, nel 2015, proprio da parte del Comune, in posizione strategica anche per chi deve usufruire dell’ufficio postale adiacente.

Pertanto auspichiamo che, in questo momento già così’ difficile per tutti, non vengano diffuse notizie non veritiere che tendono a confondere ulteriormente l’utenza e soprattutto le persone anziane.

Invitiamo tutti i cittadini, in caso di necessità, a contattare il Dottore per concordare direttamente le modalità di ricevimento.

Tutte le informazioni al riguardo e non solo, si possono trovare su Telegram, canale istituzionale del Comune di San Colombano Certenoli, al quale Vi invitiamo ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati.