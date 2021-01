RASSEGNA STAMPA. Il Giorno della Memoria nel Levante

Oggi, mercoledì 27 gennaio auguri ad Angela. Oggi si celebra la Giornata della Memoria. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: anormale (di individuo o fatto singolo che non rientra nella consuetudine ovvero rappresenta un’infrazione a schemi, regole o norme mediante le quali si interpreta la realtà oggettivamente; peggiore del consueto riguardo alle caratteristiche generali o al comportamento inconsueto, inspiegabile, difficilmente giustificabile o ammissibile; anche di soggetto che rappresenta uno scadente livello delle capacità intellettive Devoto-Oli). Proverbi: “Domandare è lecito, rispondere è cortesia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Il Giorno della Memoria: “Siamo state Nella, la sua storia / Due adolescenti rivivono la Shoah”; “Testimonianze e spunti di riflessione, incontri virtuali anche nelle scuole” ; “Ebrei al fianco dei partigiani e l’adesione alla Resistenza”.

Covid: “Studenti penalizzati due volte: si alzano all’alba, ritornano tardi, poco tempo per studiare”; “Chiavari: test antigenici e tamponi molecolari presto in area colmata”.

Sestri Levante: nova azienda nel polo hi-tech; cresce la città digitale. “Due realtà sono state escluse, cercheremo di fargli posto”. Sestri Levante: motorini a fuoco. Sestri Levante: è morto Richetin Zolezzi. Lavagna: caso acqua, scoppia la polemica. Lavagna: fine settimana dedicato al tradizionale cavolo. Cogorno: “Appalto rifiuti senza gara, noi dalle vallate diciamo no”. Chiavari: differenziata al 69,5 %.

Zoagli: petizione per integrare bus e treno con un unico biglietto. Rapallo: in Autostrada pedaggio gratuito fino a questo casello. Rapallo in vetta al mercato immobiliare. Santa Margherita Ligure: critiche alla mensa scolastica.

Fontanabuona: “Guasti a telefonini e internet, le valli sono abbandonate”: Val D’Aveto: Occorre istituire il biennio alle superiori. Val D’aveto: elicottero in avaria e camion fori strada.