Rapallo: servizio Ecovan per il ritiro degli ingombranti

A Rapallo prosegue il servizio Ecovan itinerante di Aprica per il ritiro di alcuni rifiuti particolari e ingombranti, oggi ha raggiunto Sant’Andrea di Foggia, Montepegli e San Quirico. L’iniziativa ha avuto un primo ottimo riscontro.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Ringrazio per aver concretizzato questo utile servizio in via sperimentale il consigliere con incarico alle frazioni Fabio Proietto, presente sul posto, il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi e la ditta Aprica”.