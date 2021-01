Maghi delle truffe online, altri due arresti e sequestri

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

A seguito della nota stampa di ieri in merito alla operazione chiamata “Fortinite”, a conclusione di indagini, i militari del nucleo investigativo di Genova in collaborazione dei militari delle Stazioni Carabinieri di Genova Cornigliano e Pozzuoli (NA), si sono effettuate ulteriori perquisizioni in esecuzione dell’ordinanza applicazione di misure cautelari relativa all’operazione denominata “fortinite”, i quali hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone:

1 V.A., nato a Genova di anni 25, ivi residente, ritenuto responsabile del reato di produzione e possesso di documenti validi per l’espatrio, poichè trovato in possesso di:

· N.1 carta d’identità ed n. 1 patente di guida contraffatta;

· N.1 stampante utilizzata per la riproduzione delle schede plastificate;

· N.86 schede bianche e n.97 schede con banda magnetica, verosimilmente utilizzate per la duplicazione di documenti finalizzati per le operazioni di “SIM SWAP”;

· N.17 telefoni cellulari di varie marche;

· N.23 schede sim;

· N.7 notebook di varie marche;

· N.5 lingottini ed 1 moneta, tutti in oro.

Nel corso dell’attività venivano, inoltre, rinvenuti e sottoposti a sequestro la moneta virtuale dei “Bitcoin”, contenuti in tre portafogli virtuali denominati “Wallet”, per un valore complessivo al cambio attuale di 36.000,00 euro circa, ritenuti provento delle truffe.

2 R.F., nato a Napoli di anni 33, residente a Pozzuoli (NA), ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poichè trovato in possesso di:

· marijuana suddivisa in due barattoli, nonchè numerosi dosi termosaldate;

· bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento di dosi;

· numerosi telefoni cellulari di varie marche;

· N.574 schede di plastica funzionali alla falsificazione di documenti d’identità;

· N.1 drone;

· N.3 stampanti per la stampa di tessere ed etichette adesive;

· N.3 notebook di varie marche;

· euro 28.000,00 circa in contanti;

· N.8 documenti d’identità, palesemente contraffatti;

· altre apparecchiature digitali/informatiche per la memorizzazione dei dati;

I due arrestati, già destinati di misura che dispone custodia in carcere, sono stati ristretti, rispettivamente, presso la casa circondariale di Genova Marassi e Napoli Poggioreale. Autorità giudiziaria informata dal dipendente Reparto Operativo – Nucleo Investigativo.