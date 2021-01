Lettere/ “La diga Perfigli e la coerenza dei consiglieri”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo

Come noto la provincia di Genova (o come la chiamano adesso) ha approvato il bilancio preventivo 2021-23, stabilendo una spesa di 7 milioni di euro per la famosa diga Perfigli lungo l’Entella.

Domenica scorsa il Secolo XIX ha pubblicato le interviste sul tema ai vari consiglieri provinciali; ne esce un campionario divertente.

A parte il leghista Senarega, che tira fuori la scusa più banale: “la pratica è ormai troppo avanti per esser fermata”. Non è assolutamente vero, mettiamocelo in testa. Finché i lavori non sono appaltati, se vogliono, posson ritirare tutto.

E lo confermano le risposte degli altri consiglieri – peccato solo per l’incoerenza coi loro voti.

Per Carlo Bagnasco e Guido Guelfo “il giudizio rimane sospeso”. Talmente sospeso che han votato il bilancio, senza proporre emendamenti sul giudicando progetto.

Marco Conti di Sestri Levante, in un lungo proclama ci tiene a ricordar che i padri del “mostro” son quelli dell’opposto schieramento; e perciò, ha votato a favore senza proporre emendamenti contro il “mostro”.

Per Andrea Rossi di Cogorno, la soluzione dello scolmatore proposta da Confindustria sarebbe meglio; e infatti, pure lui ha votato a favore senza proporre emendamenti.

Ma il migliore è Segalerba, che mi appare sempre più come il reale sindaco di Chiavari: lui ha votato senza proteste perché “la diga è brutta e dannosa ma non ci crea problemi” (a parte il fatto di esser brutta e dannosa, ma vabbè).

Sembra ieri che il suo candidato Di Capua firmava promesse di ritirar l’adesione al progetto, ed il “no alla diga Perfigli” era in cima al loro programma elettorale…

Per concludere vi ricordate quando, lo scorso ottobre, Toti aveva promesso uno studio sulla possibilità di ridurre l’altezza dei muri, dragando la foce? Su questo fantomatico studio avevo detto: “qualcuno ha dei dubbi sull’esito?…”

Sicuramente dubbi non ne ha la provincia, a sentire il dirigente Marchini: “le analisi vere e proprie le faremo a lavori avviati, per poi eventualmente proporre delle varianti”. A lavori avviati?? Certo, perché intanto “sappiamo già comunque quale sarà il risultato eh (…) questa parte fociva (…) non ha incidenza sulle altezze delle arginature”. (https://youtu.be/HvKs_6GfXjg – intervento del dirigente a inizio e fine filmato)

L’università di Genova la pensa in modo un po’ diverso (vedere ad es. relazione allegata del prof. Sergio Tucci), ma fatevi in là, che in provincia abbiamo Nostradamus!