Lavagna: “Contro il Sindaco polemiche strumentali”

Dal circolo Fratelli d’Italia Terre dell’Entella riceviamo e pubblichiamo

Tutti competenti, capaci e accorti quando si sta al di là della scrivania. Tutti pronti a giudicare anche in assenza di prove a favore. Che dire? Come non essere d’accordo con il primo cittadino lavagnese?

Tutti coloro che hanno fatto amministrazione sanno che, per quanta manutenzione si possa fare, gli eventi atmosferici non sono prevedibili, se non marginalmente, così come altrettanto imponderabile è il verificarsi di eventi legati al traffico o altre contrarietà.

Molto facile invece sembra essere per alcuni alimentare costantemente polemiche strumentali. Purtroppo, non tutti apprezzano la conoscenza del latino e l’uso tecnicamente ineccepibile fatto dal Sindaco Mangiante che non deve, a nostro parere, fare né ridere, né arrabbiare.

Semmai, potrebbe solo spingere a fare autocritica culturale e politica.