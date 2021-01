Giorno della Memoria: “Bandire il razzismo dalla Terra”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



“Se comprendere è impossibile – affermava Primo Levi – conoscere è necessario”. Sì, conoscere è necessario perché l’indifferenza alle sopraffazioni è un male da estirpare. Conoscere è necessario per evitare di commettere gli stessi, imperdonabili, errori.

Oggi, nel Giorno della Memoria, la nostra voce deve alzarsi, forte e chiara, per ribadire che il razzismo non può abitare su questa Terra, che i pregiudizi si basano su una generalizzazione mendace. Oggi, a 76 anni dalla data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è nostro dovere ricordare chi è stato ucciso, imprigionato, torturato, perseguitato, in una delle più terribili tragedie della storia umana che tanta sofferenza ha arrecato a chi ne è stato colpito.

Lo abbiamo fatto anche ieri in consiglio regionale attraverso le parole dello storico e docente Alberto Cavaglion: tutti noi siamo chiamati a dare testimonianza di questo ricordo nelle azioni che accompagnano la nostra vita quotidiana. Dialogo e tolleranza rimangono le uniche vie da percorrere lungo la strada di una umanità che sappia comprendere e fondarsi sull’aiuto reciproco, accettare e accogliere ogni persona. Solo così potremo sconfiggere l’indifferenza, l’alleato più subdolo e pericoloso di un pezzo di storia che dobbiamo conoscere e non vogliamo più rivivere.