Chiavari: Società Economica, da lunedì ritorna la consultazione in biblioteca

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Piccoli segnali di ripresa nella vita della Biblioteca della Società Economica. L’attuale situazione pandemica, che vede la Liguria in zona arancione fino a nuovo ordine, consentirà, a partire da Lunedì 1 febbraio 2021, di aggiungere al prestito su prenotazione anche la consultazione. “Per le limitazioni imposte, tuttavia – spiega il responsabile della biblioteca, Enrico Rovegno – l’accesso ai nostri locali sarà limitato agli studiosi che intendano chiedere la consultazione di libri in possesso della biblioteca, escludendo per ora tutte le altre forme”.

Per accedere occorrerà come sempre prenotare, telefonando al numero 0185.363275, scegliendo fra due fasce orarie: 8.30-13.00 oppure 14.00-17.30. L’accesso alle sale di lettura avverrà nel pieno rispetto delle norme di distanziamento in vigore.

Aggiunge ancora Rovegno: “Abbiamo lavorato nel frattempo per mettere a disposizione del pubblico i numerosi nuovi acquisti fatti entro la fine dello scorso anno con i contributi del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Chiavari, acquisti che vanno ad arricchire settori della biblioteca tipicamente aperti al prestito e alla consultazione: narrativa contemporanea e gialli, con tutte le novità più significative uscite nel 2020, ma anche classici del Novecento, poeti contemporanei, libri di argomento locale e più generalmente ligure. Leggere non può bastare a guarire dal virus, ma può scaldare il cuore e nutrire la mente anche in questi tempi difficili. Vi aspettiamo”.