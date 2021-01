Chiavari: molestie notturne, giovani sanzionati e denunciati

In nottata, a Chiavari nonostante l’ora, un gruppetto di giovani, si radunava in centro, e schiamazzavano. Sul posto un equipaggio della Radiomobile, che dopo aver identificato i 5 ragazzi, di età compresa tra i 18 e 20 anni e un minorenne, dopo i necessari accertamenti, li deferiva in stato di libertà per “molestia o disturbo alle persone”. Stesso contesto, venivano elevate sanzioni amministrative in merito alle normative anti-covid, in quanto non rispettavano l’obbligo della permanenza domiciliare dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.