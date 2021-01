Chiavari: Giorno della Memoria, rassegna di film

Dal cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Come avevamo anticipato MioCinema e Cinema Mignon si uniscono alle celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, proponendo al pubblico una selezione di titoli disponibili da oggi giovedi 27/01 per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sul passato, per meditare sulle responsabilità, sulla solidarietà ed evitare che la storia si ripeta.

Solo attraverso la memoria e la consapevolezza di quanto accaduto in quelle terribili pagine di storia collettiva sarà possibile restituire la dignità a tutti coloro a cui è stata negata brutalmente, perché la sofferenza e il sacrificio delle vittime del passato possa essere la salvezza di quelli che verranno.

La giornata della memoria si celebra il 27 gennaio, ma è responsabilità di ognuno celebrarla ogni giorno rinunciando a tutte le forme di violenza, di razzismo e di totalitarismo.

Tra i titoli della rassegna sarà disponibile in prima visione il documentario Se questo è amore, diretto da Maya Sarfaty e distribuito da Wanted Cinema, la drammatica storia vera dell’amore tra un ufficiale delle SS e una prigioniera di Auschwitz.

Di seguito i titoli della rassegna:

Se questo è amore regia di Maya Sarfaty (2021)

Hans Werner Henze: la musica, l’amicizia, il gioco regia di Nina Di Majo (2016)

Il viaggio di Fanny regia di Lola Doillon (2016)

The Eichmann Show – il processo del secolo regia di Paul Andrew Williams (2015)

La poesia spezzata – Zuzanna Ginczanka 1917-1944 regia di Mary Mirka Milo (2014)

Una volta nella vita regia di Marie-Castille Mention-Schaar (2014)

La chiave di Sara regia di Gilles Paquet-Brenner (2010)