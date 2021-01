Chiavari: Fiorani-Volpi, dopo “l’Espresso” se ne occupa “Domani”

L’ingresso in serie A e la recente udienza privata dello Spezia calcio dal pontefice, hanno costituito l’ingrediente, prima per il settimanale l’Espresso ed ora il quotidiano “Domani”, per parlare dei giovani giocatori nigeriani arrivati in Italia, tesserati dallo Spezia per poi passare ad altre squadre. Sia pure prosciolti in questa inchiesta, il piattoforte delle inchieste restano Giampoiero Fiorani e Gabrile Volpi, quest’ultimo patron sia delòlo Spezio sia della Pro Recco pallanuoto. “Domani” sui ragazzi arrivati dalla Nigeria promette un longforum visibile sul sito del giornale.

Giampiero Fiorani, Giancarlo Morelli, ex calcatore del Genoa ma noto soprattutto come immobilirista (Morelli % Baldazzi) e Gabriele Volpi (Foto Levante News)





Dopo il servizio