Chiavari: Csi, Simonetti presidente al sesto mandato

Da Cristiano Magri, Csi Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Cristiano Simonetti sarà il Presidente del CSI Chiavari anche per il quadriennio 2020-2024. L’ufficialità è arrivata al termine dell’assemblea elettiva che si è tenuta domenica, in via telematica, sulla piattaforma Google Meet, con l’evento “Generare Futuro”. Il dovere di costruire “qualcosa di nuovo”.

La votazione telematica ha visto Simonetti eletto per il sesto mandato consecutivo alla guida del comitato provinciale ciessino, all’unanimità con 29 voti su 29. Simonetti è stato eletto per la prima volta nel 2000 e a questa esperienza associativa ha affiancato quella di Presidente Regionale CSI (2012-2021) e di membro del consiglio regionale del Coni Liguria (2016-2021).

Il neo-confermato Presidente ha commentato la sua elezione: #hosceltoChiavari, una scelta di cuore visto che il nuovo statuto non mi permetteva di mantenere la mia doppia carica istituzionale; Chiavari, una scelta legata all’amicizia delle tante persone che compongono il Comitato e che hanno iniziato Insieme a me questa avventura, parecchi anni fa prendendo il testimone dal Geometra Roberto Ricchini.

“Sinceramente con il passare degli anni la mia passione non si è affievolita, credo sia accresciuta, grazie all’esperienza e al senso di responsabilità nel ruolo sociale che svolge il CSI in tutta Italia ed anche oltre. Anche in assemblea, le parole di qualche dirigente ciessino rivolte ai figli, alla loro generazione, mi hanno convinto che i giovani avranno sempre di più bisogno di sani riferimenti, di luoghi sicuri e aperti, dove far crescere amicizie ma recepire il rispetto delle regole. La nuova sfida che ci permette di proiettarci verso un nuovo mandato associativo alla guida dello storico comitato chiavarese è oggi ancora più difficile visto che la pandemia in atto non ha risparmiato nessun settore, tanto meno quello sportivo.

Il Territorio, oggi più che mai, ha bisogno di un CSI forte, pronto a rinnovare grandi alleanze educative, valorizzando le associazioni che lo compongono, storici presidi sul territorio. Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, nel nuovo quadriennio e cercando quel “qualcosa di nuovo”, abbiamo puntato molto sulle sei aree della direzione/presidenza modificando la squadra del consiglio e puntando su 6 persone che siano in grado di dirigere le loro aree facendo fare un ulteriore salto di qualità al comitato.

Per tutti gli sport ci sarà un’attenzione particolare, da quelli nuovi (come padol, dogball, bigliardino) a quelli storici (come pallavolo, ginnastica, arti marziali, tennis tavolo e calcio). Elaboreremo progetti scolastici e di marketing sul territorio, rafforzeremo l’attività negli oratori e nelle parrocchie”.

Durante la riunione sono stati anche eletti gli organi revisori e le persone che comporranno la Direzione e il nuovo Consiglio. La giornata assembleare ha registrato l’intervento di Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI, che con parole appropriate è riuscito a scaldare i cuori dei dirigenti chiavaresi collegati domenica sera durante la proclamazione degli eletti.

La sua squadra risulta così composta



SIMONETTI CRISTIANO: PRESIDENTE

COPPO ROBERTO: VICE PRESIDENTE Vicario

RATTO GIANLUIGI: VICE PRESIDENTE

SIMONETTI STEFANIA: VICE PRESIDENTE



DIRETTORI AREA

CUROTTO LUCA: ATTIVITA’ SPORTIVE

MASERA DANIELE: FORMAZIONE E PROGETTI

ARPE ROSANGELA: PROMOZIONE SOCIALE E DISABILITA’

BERETTA KATIA: SCUOLA, SPORT, CITTADINANZA

BRUGARINO PIETRO: SERVIZI E TERRITORIO

GORETTI PAOLO: AMMINISTRATIVA



CONSIGLIERI



MARANGONI MONICA: DI PRESIDENZA; OLIVERI MATTEO:

DI PRESIDENZA; MAGRI CRISTIANO: COMUNICAZIONE & MARKETING; MICHELINI MONICA: DELEGA INSEGNATI E GIOVAN; RAGGIO EMANUELA:

DELEGA STRUTTURE E GINNASTICA:



REVISORE DEI CONTI:

DE VINCENZI UILLI; GORETTI PAOLO; PERRONE EUGENIO

CONSULENTE ECCLESIASTICO: DON DANIELE BERONIO

DESIGNATORE ARBITRI: ARATA MATTEO