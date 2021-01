Chiavari: “Apprezzamento di Petralia per la pista ciclabile”

Da Partecip@ttiva, Gruppo Consiliare di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ieri mattina il consigliere comunale Giorgio Canepa di Partecipattiva ha incontrato il nuovo Direttore Generale dell’ASL4, dott. Paolo Petralia per una visita di cortesia e di presentazione. L’incontro è stato l’occasione per far presenti alcuni temi che Partecipattiva ritiene importanti per il territorio.

Il consigliere Canepa ha portato all’attenzione del dott. Petralia le ansie di molti chiavaresi che temono uno smembramento dell’ASL 4 e un suo assorbimento progressivo nel genovesato, sottolineando invece come sia indispensabile mantenere e rinforzare la presenza sul territorio dei servizi alla salute delle persone.

Circa i servizi ospedalieri, Canepa ha ribadito la necessità di potenziare ulteriormente l’Ospedale di Lavagna come punto di riferimento per tutto il Tigullio.

Con piacere ha accolto l’apprezzamento del Direttore Generale per le azioni di mobilità sostenibile che l’amministrazione chiavarese sta portando avanti, in particolare con lo sviluppo dei percorsi ciclabili.

Ultimo argomento trattato è stato quello del Fascicolo Sanitario Elettronico. Il dott. Petralia ha espresso la propria intenzione di potenziare questo servizio nella ASL 4, per farne uno strumento completo e mettere in pratica una vera digitalizzazione del servizio sanitario. Il tema è molto sentito da Partecipattiva e il consigliere Canepa ha offerto la propria esperienza personale e disponibilità per collaborare alla realizzazione di questo obiettivo.

L’incontro è stato molto cordiale e ha dato la possibilità al consigliere Canepa di fare al dott. Petralia i migliori auguri di buon lavoro.