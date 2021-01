Dal sito di Amt

Si avvisa che a Carasco è stato riaperto il ponte sul fiume Entella in Via Montanaro Disma. Nella Val Bisagno – Alta Val Trebbia le corse diretta alla località Maxena rimangono limitate al bivio per Lumarzo. Nella Valle Scrivia le corse per Ronco Scrivia rimangono limitate al bivio per Castagnola.