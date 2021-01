Camogli: lavori pubblici, il punto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Quasi ultimata l’“area fitness” in Viale dei Cipressi, un nuovo spazio destinato a servizi per la collettività nel centro cittadino.

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ascensore nel sottopasso del Torrasco: ultimato il primo piano della struttura metallica di contenimento, proseguiranno con la realizzazione del ponteggio necessario per installare i piani soprastanti.

Continuano anche gli interventi di consolidamento della falesia sottostante il cimitero di Camogli: ad oggi, ultimate le operazioni di pulizia vegetazionale e di disgaggio, risultano già posizionati oltre mille metri quadrati di rete metallica armata e realizzate oltre 50 chiodature di fissaggio alla parete.

Ultimata a San Rocco la passerella provvisionale che rappresenterà il percorso alternativo alla Via Mortola ed avviato lo spostamento dei sotto servizi e le opere strutturali di consolidamento.

Avviati anche i lavori della nuova passerella pedonale in Via Bettolo dove sono in corso le opere di palificazione, propedeutiche alla realizzazione della struttura di sostegno.

Nel mese di febbraio, a seguito del recente affidamento, partirà infine la

realizzazione del nuovo servizio igienico per disabili all’interno della Bocciofila Comunale.