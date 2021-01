Camogli: Fondazione Teatro Sociale, un nuovo direttivo

Sembra imminente, a Camogli, il rinnovo del consiglio direttivo della Fondazione Teatro Sociale. L’attività artistica è bloccata non solo per le norme anti-covid, ma per la crisi che ha investito la Fondazione a causa dei debiti contratti durante il restauro conservativo e della conduzione di Silvio Ferrari presidente e Maria De Barbieri direttore artistico. Successivamente con la presidenza di Farida Simonetti e l’arrivo di un sovrintendente, il regista Sergio Maifredi, i conti erano arrivati al pareggio (a parte l’imprevedibile rottura di una pompa con pesanti conseguenze).

Dopo la misteriosa serie di dimissioni nell’aprile dello scorso anno che ha costretto Farida Simonetti a lasciare l’incarico, l’arrivo di un nuovo direttivo, subito dimissionario. Successivamente la consulenza di un manager d’esperienza, Maurizio Castagna, che avrebbe studiato le mosse per rimettere in moto il meccanismo in vista di una nuova stagione teatrale (covid permettendo). Si parla di possibili sponsor ed un piano finanziario per ripianare il deficit. Al momento top secret il nome del nuovo presidente della Fondazione.