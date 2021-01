Autostrade: “Gravi disagi e le autorità sono impotenti”

Dal Pci Genova riceviamo e pubblichiamo

Nella provincia genovese, e non solo, si segnalano in questi giorni condizioni di forte disagio: per esempio, nel tratto autostradale da Chiavari a Genova Nervi si incontrano tre cantieri, con rallentamenti importanti che si traducono anche in code.

Inoltre il traffico da levante è stato dirottato su Genova Bolzaneto, dove si trova un cantiere proprio in vicinanza del casello autostradale: invece di due corsie percorribili, ce n’è una sola e la coda è quasi una conseguenza ovvia, specialmente contando tutto quel flusso di vetture.

Le lamentele dei lavoratori e della cittadinanza sono molte e legittime, simili disagi si traducono anche in danni economici per gli utenti.

In tutto ciò la Regione si propone con tavoli di discussione, in cui coinvolgere Autostrade ed altri gruppi della logistica, dove, però, le istituzioni dello Stato limiteranno il proprio ruolo a “facilitazione e stimolo per le controparti”.

Allo stesso tempo – bisogna ricordarlo – si dimostra come ancora una volta le istituzioni siano essenzialmente estranee ed impotenti rispetto a questioni tanto importanti (e strategiche) come la gestione delle infrastrutture: non si tratta di svista, ma di un sistema dove lo Stato abdica ai suoi doveri per permettere a pochi di massimizzare i profitti e ridurre le spese.

Non a caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene citato quando si tratta di affrontare la questione ristori, ovvero risarcimenti con cui compensare le perdite che le imprese private hanno subìto nel recente passato (per esempio per i disagi nelle autostrade conseguenti alla tragedia del Ponte Morandi).

Il PCI Genova si unisce alla rabbia dei lavoratori e dei cittadini, perché questa situazione è ingiusta e mal gestita.

Ma ingiusta e mal gestita è anche l’idea che lo Stato (quindi i cittadini) debba rimanere impotente e passivo, o al meglio “conciliante”, di fronte alla metodica inadempienza ed alla continua inaffidabilità con cui le imprese private conducono la propria attività di profitto sulle nostre infrastrutture.