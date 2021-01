Art Lab Sérvices: il progetto che offre consulenza gratuita alle imprese artistiche

Dall’Università di Genova, settore Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo

L’Università di Genova, tramite il Dipartimento Architettura e Design, partecipa al progetto Art Lab Sérvices, finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-20.

Il progetto, capofilato dalla Chambre des Métiers della Région PACA, offre opportunità per le giovani imprese artigiane con “un’età aziendale tra i due e i cinque anni” del settore artistico (ceramisti, orafi, ebanisti, ecc.) che potranno usufruire di servizi di consulenza gratuita.

Operano nel progetto sul territorio ligure, insieme a UniGe, l’associazione Pigna Mon Amour e la società di consulenza Team Srl.

In questa occasione viene offerta alle prime dieci aziende artigiane che rispondano ai requisiti del bando, un pacchetto di servizi per realizzare un completo check up aziendale e individuare i possibili percorsi di miglioramento e le modalità per svilupparli attraverso servizi specialistici ad hoc, sessioni di training e coaching, workshop per lo sviluppo della creatività, o per consolidare l’offerta sul mercato.

L’aiuto arriva in un momento davvero complicato per molte aziende e vuol essere di grande supporto operativo nella fase in cui ci si vede obbligati dalle circostanze a dover effettuare grandi cambiamenti. La consulenza, fornita da professionisti, sarà a titolo gratuito e gestita da consulenti esperti e dai partner del progetto Art Lab Services.



Per saperne di più

Riunione su piattaforma Meet il 5 febbraio 2021 h. 17:00: https://meet.google.com/mmi-inqt-vuo

Tutti i dettagli del bando sul sito di Team S.r.l. https://www.team.it/progetto-alserv-avviso-selezione-imprese-artigiane/