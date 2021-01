A-12: “L’esenzione ticket non si fermi a Rapallo”

Il sindaco metropolitano Marco Bucci, a seguito dei lavori e dei disagi alla rete autostradale ligure, ha chiesto l’esenzione del pagamento tra Busalla e Rapallo. Bene se la proposta diverrà operativa. Alcuni lettori però ci segnalano come l’esenzione debba essere allargata fino a tutti i Comuni della Città metropolitana. E citano il traffico che in A-12 scorre nei due sensi di marcia in unica carreggiata tra Rapallo e Chiavari, con frequenti code, le chiusure degli svincoli a Lavagna, i lavori che arrecano disagi almeno fino a Sestri Levante. Alcuni indicano anche i disagi rappresentati dai lavori lungo la via Aurelia. Tutti chiedono che l’esenzione sia ampliata fino a Sestri Levante. Su questo auspicano l’intervento di sindaci e consiglieri regionali.