Varese Ligure: Tari, acque agitate in Consiglio comunale

Dal Gruppo consiliare “Varese Ligure per il bene di tutti” riceviamo e pubblichiamo

Si è riunito il consiglio comunale straordinario di Varese Ligure per l’approvazione del regolamento sulla Tari ovvero i calcoli della ex tassa di raccolta e smaltimento rifiuti. Un consiglio abbastanza agitato dove la minoranza ha richiesto in particolare al sindaco chiarimenti sul dirigente incaricato per l’emissione delle cartelle per il pagamento dei rifiuti. Il sindaco ha risposto che lui stesso è incaricato dei servizi finanziari e della responsabilità sui rifiuti.

Interviene il capogruppo Loriano Isolabella, per fargli presente che “nel nostro sistema di democrazia non esiste più il podestà” (il sindaco è attualmente responsabile anche dei servizi finanziari, e dei tributi) ma “il sindaco che ha funzioni distinte per legge da quella attribuite ai dipendenti”. Infatti richiedendo al segretario comunale la legge che autorizzava il sindaco ad tale esercizio di funzioni lo stesso non ha risposto, ha provveduto allora lo stesso consigliere enunciando i presupposti della lontana legge finanziaria 2000 non più recepiti dall’attuale ordinamento. I presupposti di tale funzione erano basati sul risparmio della spesa documentata e di una precisa autorizzazione del Consiglio Comunale, cosa mai avvenuta in questi anni. Avendo adottato tali procedure in questi anni, che secondo l’opposizione rende invalide le delibere, il contribuente potrebbe addirittura inficiare ogni atto di tributo emesso caricando il comune di danni enormi.

I consiglieri di minoranza hanno votato contro il provvedimento considerandolo invalido nella sua applicazione, inoltre il capogruppo ha fatto notare al sindaco di avere votato, con delibera di giunta, un provvedimento per sé stesso dove si nominava responsabile della Tari senza aver neppure l’opportunità di astenersi (conflitto di interessi). L’argomentazione del sindaco si sono limitate a: “tanti comuni lo stanno facendo”.

Nel merito dei costi l’opposizione ritiene che un più approfondito esame dei singoli componenti porterebbe molto probabilmente a una riduzione della tariffa Tari.

Il consiglio comunale è proseguito con l’approvazione della diminuzione della fascia di rispetto del Cimitero di Salino.