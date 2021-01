Una giovane sciatrice, tesserata, ha subito un infortunio da sci mentre effettuava una discesa alpinistica sul monte Maggiorasca, a Santo Stefano d’Aveto. Il 118 di Lavagna, essendo la zona impervia e non per la mgravità della paziente, ha avvertito gli elicotteristi dei vigili del fuoco che sono arrivati sulla verticale con Drago e il medico. La sciatrice, con la sospetta frattura di una gamba, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.