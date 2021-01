Val d’Aveto: il soccorso è stato effettuato da Grifo (2)

Da Virginia Andreotti, Cnsas Liguria, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure, riceviamo e pubblichiamo (ci scusiamo per l’informazione errata fornita, avendo parlato di Drago anziché Grifo)



In merito all’intervento in Val d’Aveto ci terrei ad informarvi che l’intervento per scialpinista infortunato è partito alle 15 circa alle 1520 la centrale informava Grifo di partire in quanto Drago aveva dovuto effettuare atterraggio di emergenza. È andato Grifo ed il tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino sul l’infortunata con trasporto al San Martino di Genova.