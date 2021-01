I vigili del fuoco di Rapallo (i colleghi di Chiavari erano a Mezzanego per un altro servizio) sono intervenuti poco dopo le 17 a Sestri Levante, per l’incendio di quattro scooter posteggiati in Via Antica Romana Orientale. L’incendio, subito circoscritto, ha provocato l’interruzione di energia elettrica. Presenti sul posto polizia di Stato, carabinieri e polizia urbana. Indagini sono in corso per stabilire chi sono i proprietari degli scooter e le cause dell’incendio.