‘Santa’: Giorno della Memoria, le iniziative

Bandiere a mezz’asta anche a Santa Margherita Ligure domani, mercoledì 27 gennaio 2021, in occasione del Giorno della Memoria, istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore alla Scuola Beatrice Tassara: “La nostra comunità, grazie alle iniziative della Biblioteca comunale e dell’Anpi cittadino, potranno tenere vivo il ricordo di quei terribili avvenimenti per approfondirli e per consolidare nelle nostre coscienze i valori di uguaglianza e di libertà. Nazismo e razzismo non sono opinioni, ma crimini”.

Di seguito gli eventi in programma:

Dal 20 al 30 gennaio 2021 la Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure propone contenuti e spunti di riflessione per ricordare le vittime dell’Olocausto consultabili sulla propria pagina Facebook, sul Gruppo Amici della Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure e Instagram, su bibliosanta.

Le rubriche sono le seguenti:

– #unlibroperstareinsieme #27gennaiogiornodellamemoria

Suggerimenti di lettura con appuntamenti bisettimanali (ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 14); libri presentati: La memoria rende liberi di Enrico Mentana e Liliana Segre, Il bambino senza nome di Mark Kurzem, La bibliotecaria di Auschwitz di Antonio Iturbe, Il fumo di Birkenau di Liana Millu

– #labibliotecadeiragazzi #27gennaiogiornodellamemoria

Suggerimento di lettura con appuntamenti bisettimanali (ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 18 – dalle ore 16 solo il 27 gennaio); libri presentati: Il volo di Sara di Lorenza Farina, Un sacchetto di biglie di Joseph Joffo, Rosa bianca di Roberto Innocenti, Scolpitelo ne vostro cuore di Liliana Segre

– #ipiubeifilmdieiriedioggi #27gennaiogiornodellamemoria

Rassegna cinematografica, appuntamento settimanale (ogni sabato sera dalle ore 20).

Film consigliati: “La vita è bella” diretto e interpretato da Roberto Benigni e Schindler’s List – La lista di Schindler diretto da Steven Spielberg

– #santamargheritasiracconta #27gennaiogiornodellamemoria

Storia, fatti, luoghi e personaggi di Santa Margherita Ligure. Appuntamento settimanale (ogni domenica dalle ore 10). I post sono dedicati a due deportati politici di Santa Margherita Ligure Alfonso Bonici e Nicolò Cuneo.

Il 27 gennaio alle ore 18 è in programma un incontro in video con Giorgio “Getto” Viarengo, nel corso del quale verrà presentato il suo ultimo libro, scritto con Bartolomeo Berto Solari e pubblicato da Internos, dal titolo “Deportati. Dimenticare sarebbe una colpa. La deportazione politica da Tigullio- Golfo Paradiso”. Iniziativa organizzata dall’Anpi di Santa Margherita Ligure- Portofino in collaborazione con la Biblioteca di Santa Margherita Ligure. Il video sarà postato su Facebook.

Inoltre le bibliotecarie hanno preparato una bibliografia a tema sia per adulti, che per bambini e ragazzi. Tutti i titoli sono disponibili e ammessi al prestito librario.