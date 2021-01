In Liguria i saldi invernali iniziano venerdì prossimo, il 29 gennaio; termineranno lunedì 15 marzo. In pratica durano un mese e mezzo. Il rito dei saldi nell’epoca delle vendite online è ancora valido? Certo incrementa, chi più chi meno, le vendite. Il problema è capire se le frena a vantaggio dell’online nei tempi normali. I saldi fanno supporre che la merce venga venduta in genere a prezzi più alti del suo valore. Da qui la fuga della clientela non fidelizzata.

e