Ruta: telecamera controlla il traffico lungo la strada di Bana

Il Comune di Rapallo in accordo con quello di Camogli ha “blindato” con una telecamera la strada di Bana, via Filippo Degregori, così come era avvenuto con quella di San Martino di Noceto. Verranno “lette” le targhe di tutti i veicoli in entra e uscita. Un’attenzione per individuare il passaggio di mezzi usati per eventuali furti o reati di altro genere.

Nella stessa via non è ancora stata installata una nuova targa che ricordi il nome della via “Filippo Degregori”; la precedente era stata spaccata da un mezzo.