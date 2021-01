Recco e Camogli: un video per celebrare il giorno della memoria

Dall’ufficio Stampa di Anpi Recco Camogli sez Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Causa pandemia non è possibile organizzare incontri e quindi Anpi Recco Camogli sez Ruby Bonfiglioli ha realizzato, per il Giorno della Memoria , un video intitolato : Voci di Memoria dal Golfo Paradiso. Non bisogna dimenticare quanto è accaduto e che ancora oggi molti negano.

Grazie a Cristina , Anna Maria, Leonora , Sergio e Franco per il loro impegno e a Bruno per il montaggio e per averci supportato in questo video.

Speriamo che molti docenti possano apprezzare questo breve filmato e divulgarlo tra gli alunni in quanto si parla di fatti accaduti anche qui nel Golfo Paradiso.

Il filmato è visibile sulla nostra pagina fb e sul nostro canale Youtube anpi Recco Camogli sez.Ruby Bonfiglioli. Nel caso si può scrivere a anpi.recco@gmail.com