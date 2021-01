RASSEGNA STAMPA. Scuola, trasporti in totale sicurezza

Oggi, martedì 26 gennaio, auguri a Tito. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: somigliante (che presenta analogia d’aspetto, detto di persona o di ritratto; quasi un sosia). Proverbi: “O bere o affogare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid scuola: “Finito l’incubo del computer, finalmente una lezione in classe”; “Dalle Ferrovie più pullman del necessario”; “E’ difficile stare distanziati sui treni”.Emergenza covid: “Asl-4: 43 ricoverati a Sestri e 9 persone in rianimazione” “A Chiavari vaccini in colmata”.

Moneglia: luci accecanti in galleria, petizione con 600 firme. Sestri Levante: ‘La Nnassa’ e le proposte per far vivere i ragazzi in loco. Sestri Levante: “Porto esposto alle mareggiate, serve sicurezza”. Lavagna: esce oggi il digitale di Cance. Lavagna: piazza Taviani a nuovo senza radici e nuovo asfalto. Chiavari: donna finisce nell’Entella, salvata dal 118. Chiavari: cordoglio per la morte di Monica Parisotto. Chiavari: Graphic novel, il ricordo della Shoah. Chiavari: Deportati, su Goodmorning Genova. Chiavari: lutto in città per il decesso di Rocco Melissari.

Zoagli: è tornato lo striscione per Regeni. Rapallo: escursionisti dispersi. Rapallo: porto, parte il conto a rovescio per la firma. Santa Margherita Ligure: illuminazione pubblica, rinnovamento in nove anni.

Moconesi: ostello riaperto nonostante il divieto, denunciato il gestore. Moconesi: addio a Carlo Basso.