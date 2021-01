Rapallo: ecco la ricetta per essere un sindaco di successo

Ogni tanto si scopre che il Tigullio è in crisi e allora si organizza un convegno sperando che scaturisca l’idea buona per ripartire. E già accaduto diverse volte senza che in concreto vi fossero risultati. Esiste una ricetta per combattere le crisi? Lo abbiamo chiesto a Carlo Bagnasco che alle elezioni ha sfiorato l’80 per cento di preferenze riducendo a soli due i posti dell’opposizione.

Carlo Bagnasco

Lei si è sempre definito il sindaco del fare. Ci svela la ricetta? “Il primo ingrediente è avere degli alleati fedeli che abbiano fiducia nel leader. Ossia una maggioranza ed una giunta che condividano il progetto e remino tutti nella stessa direzione. Questo è un fattore indispensabile per lavorare bene”.

Il secondo? “Possedere onestà intellettuale; cercare di realizzare ciò che è nell’interesse dei cittadini. Se uno non vuol fare organizza infinite riunioni, convoca incontri e i progetti affogano nei bla, bla, bla. Fare non significa sbattere la porta in faccia alla gente, ma ascoltarla, fare sintesi dopo gli incontri; passare ai progetti e cercare le risorse per realizzarli. Sottolineo che l’ascolto delle persone è basilare e io dedico molto del mio tempo per dare voce ai concittadini. Occorre anche non dare mai nessun risultato per scontato. Ogni progetto va seguito fino alla completa realizzazione”.

Lei si fa condizionare? “Dal buon senso. Non ascolto né lobby né sindacati. Né tanto meno interessi personali; io farmacista durante il mio mandato ho aperto due farmacie, quella comunale e la seconda in via Betti”.

Sarà necessaria anche una buona macchina comunale. “Senza dubbio: un bravo segretario, buoni dirigenti e dipendenti; devo aggiungere che per realizzare un progetto non bisogna puntare all’ottimo, ma al buono. E all’occorrenza avere capaci consulenti legali che spianino la strada”.

Ci vorrà pure una copertura finanziaria. “Possedere risorse è importante, ma non quanto le cose che ho esposto. Se occorre realizzare un progetto, possiamo sempre vedere se c’è un bando regionale, europeo, la possibilità di un finanziamento statale. Poi è necessario anche un equilibrio tra pubblico e privato. E la scelta è valida per il Comune quando l’accordo lascia tutti un po’ insoddisfatti; vuol dire che ognuno ha fatto un passo indietro per il bene della città”.

Quanto conta avere conoscenze in politica? “Permette di arrivare un minuto prima degli altri. Ricordo quando Rapallo ottenne 12 milioni infrangendo il patto di stabilità. Mi aveva suggerito come fare Luigi Marattin del Partito democratico che, compagno di banco ad una riunione nazionale dell’Anci, mi anticipò le intenzioni del governo”.

Un buon sindaco deve avvertire anche il cambiamento dei tempi. “Certamente. Occorre vivere il momento storico. Le tradizioni, come il culto della Madonna vanno seguite perché fanno parte del Dna della città e dei suoi abitanti. Ma la moda, l’interpretazione della cultura, il turismo sono soggetti a mutamenti planetari. Le abitudini cambiano ogni anno; le iniziative che si trascinano da venti o trenta anni sono improponibili”.

Lei è considerato un buon sindaco, invidiato anche un po’ dai cittadini di altri comuni, ma ha dei riscontri? “Certo, il fatto che la giunta abbia credibilità ed equilibrio ha attirato tanti investitori. Cito l’hotel Savoia, gli alberghetti di via Gramsci, via Colombo, il lungomare, lo stesso porto. Oggi il Corriere della Sera scrive che le case di Rapallo sono richieste e si sono mantenuti i loro valori. Riscontri oggettivi”.

Ultima domanda. conosce altri sindaci del fare? “Certamente e non solo di Forza Italia, ma anche del Pd e della Lega”.