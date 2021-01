Monterosso-Levanto: “Il tunnel da 3 milioni non è una priorità”

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Noi di Comunità Marinara delle Cinque Terre riteniamo che questi soldi possano essere investiti in progetti molto più efficaci negli ambiti dell’efficienza energetica, del contenimento del rischio di esondazioni, della rinaturazione delle aree costiere, del ripristino di habitat, ecosistemi e biodiversità, della gestione forestale sostenibile.

Una ciclabile in galleria tra Monterosso e Levanto è sicuramente un progetto interessante e originale, ma certamente rientra nell’ottica di un lancio turistico del territorio,in quanto trattasi di un’attrazione che desterà non poca curiosità. E’ una questione di priorità. Le Cinque Terre non hanno certo bisogno di attrarre turisti ed il nostro non è un Parco di attrazioni. Fondi così importanti, 3.000.000 euro destinati a lievitare,dovrebbero prima essere stanziati per altre opere che non possono essere ancora rimandate e che sicuramente risultano molto più pertinenti all’oggetto del bando ministeriale “lotta agli effetti dei mutamenti climatici”.

Stiamo parlando di interventi che non possono più attendere: muretti a secco che franano, manutenzione dei sentieri da recuperare, depuratori indispensabili, rete fognaria che sversa in mare, rimboscamento del territorio e regimazione delle acque per non temere ogni volta che piove, coste da proteggere e salvaguardare.Questo è lottare contro gli effetti dei mutamenti climatici.Intanto non ci resta che pedalare in bicicletta chiusi in galleria… …ma quando potremo uscire a riveder le stelle?