Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del Fuoco Genova riceviamo e pubblichiamo

Difficoltoso recupero di un mezzo pesante, per i Vigili del fuoco di Chiavari nel pomeriggio odierno. Una autocisterna trasportante Gpl, a causa del cedimento della sede stradale, è rimasta bloccata in località Porciletto a Mezzanego. Grazie ad un argano a mano in dotazione, sono riusciti a rimettere il mezzo in strada consentendogli di riprendere la marcia.