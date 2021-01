Levanto: ciclopedonale, lavori di consolidamento

di Guido Ghersi

Venerdì 22 gennaio scorso, a seguito di una forte mareggiata lungo il percorso della pista ciclo-pedonale “Maremonti” che da Levanto porta a Framura, attraverso le vecchie gallerie ferroviarie, in un punto aperto, sotto il villaggio turistico “la Francesca”, già interessato anni addietro, sempre da una vasta voragine, si è creata una profonda fossa che ha in parte minato la pista.

Abbiamo chiesto notizie al responsabile della Protezione Civile Marco Lagaxio il quale era sul luogo. La sede stradale è illesa, ma temendo che nuove mareggiate possano produrre danni peggiori il tunnel è stato chiuso. La ditta “F.lli Queirolo” di Levanto, è stata immediatamente incaricata dal sindaco di Bonassola Giorgio Bernardin di consolidare il costone dove si è prodotta la frana e i lavori sono già iniziati. Una volta trasportati i materiali sul luogo con camion pesanti, il traffico ciclopedonale sarà subito restaurato in quanto i tecnici non ravvisano pericoli immediati derivanti né dall’esecuzione dei lavori né da eventuali mareggiate.