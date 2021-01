Levanto-Bonassola-Framura: “‘Maremonti’, sì alla tutela”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

“Ringrazio il capogruppo in Consiglio Regionale, Claudio Muzio, per essersi fatto carico delle problematiche relative ai danni causati dalla mareggiata dei giorni scorsi alla pista ciclopedonale ‘Maremonti’ che collega Framura, Bonassola e Levanto. Servono interventi urgenti per la messa in sicurezza di questa infrastruttura così importante per i residenti e anche per i turisti che speriamo di poter nuovamente accogliere presto nei nostri territori. Auspico perciò una pronta risposta da parte della Giunta regionale finalizzata al ripristino della piena fruibilità della pista, in particolare nel tratto colpito dalla mareggiata, nell’area de ‘La Francesca’ nel Comune di Bonassola”.

E’ quanto dichiara Andrea Costa, presidente di Liguria Popolare.