Lavagna: “Sindaco chieda scusa alle persone che ha offeso”

Dal Pd Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Con un video pubblicato in data odierna sulla pagina del Comune di Lavagna, il Sindaco Mangiante ha attaccato duramente alcuni suoi concittadini, “rei” di avere pubblicato un post sulla loro personale pagina Facebook, in cui parlavano di una problematica dal quartiere di Cavi Arenelle.

Per questo, il Sindaco ha ben pensato di chiamarli “deficienti”, rimarcando anche più volte il concetto.

Senza scendere ulteriormente nel dettaglio della questione, peraltro posta dagli stessi con garbo e moderazione, troviamo inaccettabile che un Sindaco utilizzi i canali social istituzionali di un comune per proferire epiteti contro i suoi cittadini.

Il valore del linguaggio e l’educazione dovrebbero essere valori basilari per chi ricopre cariche pubbliche; tanto più dovrebbero esserlo per chi ricopre la carica di Sindaco, cioè colui che rappresenta tutti i cittadini e quindi, che lo voglia o meno, anche quelli che possono non essere soddisfatti.

Ci auguriamo che il Sindaco Mangiante voglia portare al più presto e per lo stesso mezzo le sue scuse alle persone offese, quanto meno per restituire un minimo di dignità alla carica che ricopre.

Segreteria PD Tigullio

Antonella Rapisarda, Segretaria PD Lavagna

Giovani Democratici Tigullio