Lavagna: il sindaco apostrofa cittadini, ‘Officina’ insorge

Da Officina Lavagnese, a firna Aurora Pittau e Guido Stefani, riceviamo e pubblichiamo

Con sorpresa e grande dispiacere abbiamo visto oggi un video in cui il Sindaco di Lavagna, dopo aver dato doverosa notizia degli ultimi dati riguardanti i casi di Covid 19 nella nostra città, ha apostrofato con il termine di “deficienti” alcuni cittadini del quartiere di Arenelle, colpevoli, a suo dire, di aver criticato l’amministrazione per un disservizio nella fornitura dell’acqua potabile, probabilmente dovuto alla mareggiata e alle piogge.

In realtà la segnalazione, ripresa tra l’altro da una nostra interrogazione come Officina Lavagnese, voleva fare presente che, non aver ripristinato le paratoie di protezione del canale di scolo sotto la strada Aurelia, è causa di insabbiamento dello stesso, di allagamenti e di altri possibili danni. Tali paratie erano state smontate all’inizio dell’estate dal personale del Comune.

Visto il tono astioso del Sindaco e le sue parole, gli ricordiamo che al di là del significato etimologico della parola “deficiente”, molto diverso è il suo significato nell’uso comune del termine. Ci domandiamo se con quel termine ha voluto ricomprendere anche noi, consiglieri comunali di Officina Lavagnese, visto che abbiamo raccolto la segnalazione e formulato al riguardo un’interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Lo invitiamo inoltre a voler assumere nei confronti di tutti i cittadini, anche dei “deficienti”, che comunque è chiamato ad ascoltare, un atteggiamento di rispetto per il ruolo istituzionale che dovrebbe ricoprire, o almeno il rispetto delle più elementari regole della buona educazione.

Lo sappiamo che non è facile amministrare con tutti questi fastidiosi cittadini intorno e con chi la pensa diversamente…! Ma anche questa è democrazia!