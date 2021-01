Lavagna-Chiavari: scuola, da domani variazioni alla linea 46

Dal sito di Amt riceviamo e pubblichiamo

Si informa che da domani mercoledì 27 gennaio verranno effettuate modifiche al servizio sulla linea 46 in modo da facilitare il percorso casa – scuola per gli studenti di Lavagna. Nello specifico verrà istituita una corsa diretta alle ore 8:30 da Piazza Cordeviola per Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya mentre la corsa delle 14:30 da Piazza Cordeviola per Santa Giulia, Sorlana, Barassi, Cavi verrà posticipata alle ore 14:45. Si ricorda che da lunedì 25 gennaio è stato predisposto un piano di potenziamento del servizio di trasporto provinciale per la ripresa della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado.

Alla pagina https://www.amt.genova.it/amt/servizio-scolastico/ è possibile scaricare gli orari delle corse riservate agli studenti e le indicazioni per accedere al servizio.