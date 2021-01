Lavagna: apre il punto tamponi in Colmata, chiude quello esterno all’ospedale

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica alle SS.LL. che il servizio di somministrazione dei tamponi molecolari fino ad oggi erogato presso il “drive throught” nell’area esterna dell’ospedale di Lavagna sarà nei prossimi giorni trasferito presso il nuovo “drive throught” presso la colmata di Chiavari.

Di comune accordo, il Direttore Generale di ASL 4 e il Sindaco di Lavagna hanno ritenuto di offrire in tal modo ai cittadini una migliore fruibilità del servizio dal punto di vista della logistica prevista in uno spazio più ampio e facilmente accessibile con un miglioramento delle operazioni di accesso ed uscita da parte degli utenti permettendo contestualmente un uso più appropriato dell’area peri-ospedaliera per i fini di soccorso e accessibilità al nosocomio.