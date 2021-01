Framura: “Danni da mareggiata alla ciclopedonale”

Da Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Con una Interrogazione a risposta immediata depositata stamane, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, chiede l’intervento della Giunta Toti per i danni causati dalla mareggiata del 23 e 24 gennaio alla pista ciclopedonale “Maremonti” che collega i Comuni di Framura, Bonassola e Levanto.

“Questa pista ciclopedonale, che si snoda lungo l’antico tracciato ferroviario per una lunghezza di 5,5 km, costituisce un’infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio interessato ed è quotidianamente utilizzata da molte persone per gli spostamenti di lavoro. Inoltre essa rappresenta un autentico gioiello dal punto di vista paesaggistico e turistico”, dichiara Muzio.

“La recente mareggiata del 23 e 24 gennaio – prosegue – ha causato il cedimento di un tratto adiacente alla pista, nei pressi della zona conosciuta come ‘La Francesca’, nel Comune di Bonassola. Il movimento franoso ha danneggiato il muraglione di contenimento ed ha provocato l’apertura di un cratere di grandi dimensioni e profondità in uno slargo panoramico attrezzato con panchine. Il fronte erosivo sta continuando ad ampliarsi, con il rischio di ulteriori smottamenti nell’area”.

“Per tutti questi motivi chiedo alla Giunta regionale di farsi tempestivamente parte attiva, per quanto di sua competenza, affinché nel più breve tempo possibile possano essere realizzati i necessari interventi di messa in sicurezza dell’area e possa essere ripristinata la piena fruibilità della pista ciclopedonale da parte dei residenti e, in vista della prossima stagione estiva, dei turisti”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

