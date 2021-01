Chiavari: Yacht Club, Giancarlo Roberto Bosé è il nuovo presidente

Dallo Yacht Club di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Nel mese di gennaio 2021 si sono svolte le elezioni fra i Soci dello Yacht Club Chiavari, al fine di eleggere i nuovi organi Sociali per il prossimo quadriennio.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto Presidente Giancarlo Roberto Bosé, Socio dello YCC dagli Anni ’80 e con una lunga esperienza nel Consiglio Direttivo del Club.

VicePresidente Marco Balicco, riconfermate le cariche di Segretario a Guido Santoro, di Tesoriere a Federico Felcini e di Consiglieri a Giovanni Cavaletto, Franco Lagomarsino e Federico Massari. Nuovo ingresso in Consiglio per Alessandro Mula e per il giovane Guido Cogorno: ambedue si occuperanno principalmente della Scuola Vela YCC.

Un particolare ringraziamento per gli otto anni di intensa ed apprezzata attività al timone dello Yacht Club al Dott. Franco Savazzi, Presidente uscente, che per ragioni personali si è trasferito in Lombardia e ha dovuto lasciare il timone del nostro Sodalizio.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati confermati nella carica Eugenio Solari,Martino Chiartelli e Roberto Caci.

Eletti nel Collegio dei ProbiViri Mario Cappetti, Sergio Brizzi e Guido Mantuano. Nominato Medico Sociale il Dott. Enrico De Marchi.

Il nuovo Consiglio Direttivo, che ha già iniziato con entusiasmo il suo lavoro, si propone di rinsaldare i legami sportivi e d’amicizia fra gli iscritti, di potenziare la Scuola di Vela per i ragazzi al fine di promuovere, oltre all’amore per il mare e gli sport nautici, la collaborazione e lo spirito di gruppo, e naturalmente di organizzare regate e manifestazioni sportive e culturali che concorrano ad accrescere il prestigio e la vocazione turistica della città di Chiavari.